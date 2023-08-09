كلاّس عرض مع عقيص وموسى لشؤون رياضية

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاّس في مكتبه في الوزارة، الوزير السابق ميشال موسى، يرافقه وفد من نادي "الرابية الخضراء مغدوشة".

وعرض له الوفد الأوضاع الرياضية في البلدة وعموما منطقة صيدا، والمشروع المنوي إطلاقه لتطوير المنشأة القائمة حالياً وتأهيلها ولأنشطته الصيفية خلال الفترة المقبلة.

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واستقبل كلاس في حضور المدير العام للمنشآت بالتكليف محمد عويدات ورئيس دائرة العلاقات العامة في الوزارة حسن شرارة، النائب جورج عقيص، يرافقه وفد من نادي "أنيبال زحلة" برئاسة يوسف زرزور، عارضا له لمجمل الأوضاع الرياضية في المدينة البقاعية، والتعاون الجاري بين النادي والبلدية بهدف تأمين قطعة أرض ملائمة لبناء منشأة مناسبة.



وتم الاتفاق بين الوزير كلاّس وضيفيه كلٌ على حدة، على قيام ناديي "الرابية الخضراء مغدوشة" و"أنيبال زحلة" بإعداد ملف متكامل يتضمن دراسة هندسية ويشرح الأهداف بغية تقديمه عند الامكانية الى الجهات المانحة التي تتواصل مع الادارة.



كما استقبل كلاّس وفداً من نقابة المعالجين الفيزيائيين برئاسة النقيبة الدكتورة سيدة ساسين، وضم، رئيس لجنة التوعية الصحية في الوسط الرياضي الدكتور حسام ياسين، عضو مجلس النقابة الحالي الدكتور حسين أبو ياسين والسابق الدكتور بشارة غلام وعضو المجلس التأديبي في النقابة الدكتور روجيه زيادة.