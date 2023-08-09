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لبنان

روسيا: لن نتدخّل أبداً في شؤون لبنان الداخلية

Lebanon 24
09-08-2023 | 08:33
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اكد نائب مدير قسم المعلومات والصحافة بالخارجية الروسية أليكسي زايتسيف، أن روسيا لن تتدخّل أبداً في شؤون لبنان الداخلية، وأن الشغور الرئاسي شأن داخلي، وما يرضي اللبنانيين يرضي روسيا.

وقال زايتسيف: "ننطلق من حقيقة أن الانتخابات المبكرة لرئيس الجمهورية هي قضية أساسية للبنان حالياً. ونتمنّى أن يتمكّن اللبنانيون من تجاوز كل التناقضات التي تعرقل حل هذه المهمة السياسية الداخلية المهمة، على أساس من الإجماع الوطني وتوازن مصالح التيارات السياسية الرائدة والأطياف اللبنانية. لا نفضّل شخصيات على أخرى، ولا نعتزم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
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وأشار إلى أن اللبنانيين وحدهم من يقرّرون من سيتولّى الرئاسة.

وأضاف: "هذا قرار اللبنانيين أنفسهم، وما هو جيد للشعب اللبناني جيد لنا، وسنحترم اختياره

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