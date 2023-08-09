الحيش يوقف 15 لبنانياً و31 سورياً في هذه البلدات.. والسبب؟

Advertisement

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 8 / 8 /2023، بعد المتابعة والتقصي لعمليات تهريب البشر عبر السواحل اللبنانية الشمالية باتجاه أوروبا، أوقفت مديرية المخابرات في بلدات: ببنين، الميناء، دير عمار، سلعاتا، المنية، ١٥ لبنانيًّا و٣١ سوريًّا لقيامهم بالتحضير لتهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية على متن مجموعة من المراكب.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.