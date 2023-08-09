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لبنان

الحيش يوقف 15 لبنانياً و31 سورياً في هذه البلدات.. والسبب؟

Lebanon 24
09-08-2023 | 08:54
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 8 / 8 /2023، بعد المتابعة والتقصي لعمليات تهريب البشر عبر السواحل اللبنانية الشمالية باتجاه أوروبا، أوقفت مديرية المخابرات في بلدات: ببنين، الميناء، دير عمار، سلعاتا، المنية، ١٥ لبنانيًّا و٣١ سوريًّا لقيامهم بالتحضير لتهريب أشخاص عبر البحر بطريقة غير شرعية على متن مجموعة من المراكب.
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بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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