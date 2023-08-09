ذخائر حربية ومخدرات وآلات تُستخدم في تصنيعها.. شاهدوا ما ضبطه الجيش في حي الشراونة!

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي: "بتاريخ ٩ / ٨ /٢٠٢٣، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في حي الشراونة - بعلبك، وضبطت أسلحة حربية وبنادق صيد وكمية من الذخائر الحربية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات وآلات تُستخدم في تصنيعها".

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وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الجيش دهم منزل أحد المطلوبين وإبنه في حيّ الشراونة، للمزيد من التفاصيل تجدونها في الخبر المرفق: