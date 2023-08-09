هذا ما بحثه عبدالله مع بيرم والحلبي

زار رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله، وزير العمل مصطفى بيرم، في حضور عضو اللجنة أمين شري.

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وتناول البحث موضوع تفعيل عمل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وترشيقه لمواكبة المرحلة الإستثنائية التي تمر بها البلاد ويعاني منها المضمونون وعائلاتهم.وفي إطار متابعته أوضاع المدارس الرسمية في اقليم الخروب، زار النائب عبدالله وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في مكتبه في الوزارة، وتم البحث في مستقبل التعليم الرسمي والمدرسة الرسمية بشكل عام والاوضاع التربوية في مدارس إقليم الخروب بشكل خاص.