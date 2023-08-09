للعاملين في تلفزيون لبنان... إليكم هذا الخبر من وزارة الماليّة

أعلنت مديرية الخزينة في وزارة المالية انها حولت اليوم الى مصرف لبنان، مبلغاً وقدره ستة مليارات وثلاثماية وستة وتسعين مليوناً وخمسماية واثنين وثلاثين الف ليرة لبنانية /6،396،532،000/ل.ل. كدفعة من مساهمة لدفع التعويض المؤقت للعاملين في تلفزيون لبنان عن الاشهر أيار وحزيران وتموز ٢٠٢٣.

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