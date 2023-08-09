هذا ما بحثته لجنة الزراعة والسياحة في جلستها اليوم

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عقدت لجنة الزراعة والسياحة جلسة بعد ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ايوب حميد وحضور الاعضاء.وتابعت اللجنة بحسب بيان صادر عنها، درس مشروع القانون الرامي الى طلب الاجازة للحكومة الجمهورية اللبنانية توقيع اتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار بشان استضافة المكتب العربي لريادة الاعمال الزراعية ومنح المكتب العربي لريادة الاعمال الزراعية حصانات ومزايا".وبعد النقاش والاستماع الى اراء وملاحظات الحاضرين اتفقت اللجنة على متابعة دراسة مشروع القانون في جلسة لاحقة.