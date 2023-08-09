"عقارية" راشيا تفتح أبوابها يوم غدٍ أمام المواطنين

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أنها سوف تفتح مكتبها في راشيا يوم غدٍ الخميس ١٠ آب أمام المواطنين، لتسليم إفادات عقارية وايصالات لمعاملات مقدمة في وقت سابق، على أن يصار وبشكل دوري إلى فتح أبواب المكتب لتسليم إفادات وإيصالات وسندات تمليك. (الوكالة الوطنية)

Advertisement