Advertisement

لبنان

كم بلغ سعر صرف الدولار عصر اليوم؟

Lebanon 24
09-08-2023 | 09:45
A-
A+
Doc-P-1096004-638271963288601225.jpg
Doc-P-1096004-638271963288601225.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89200 و89500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في السوق الموازية.. كم بلغ سعر الدولار هذا المساء؟
lebanon 24
09/08/2023 19:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا
lebanon 24
09/08/2023 19:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ارتفاعه الكبير أمس.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
lebanon 24
09/08/2023 19:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ارتفاعه الكبير أمس.. هذا ما سجله الدولار صباحا في السوق الموازية
lebanon 24
09/08/2023 19:45:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الدولار

السوق الموازية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:36 | 2023-08-09
12:01 | 2023-08-09
12:00 | 2023-08-09
11:56 | 2023-08-09
11:49 | 2023-08-09
11:31 | 2023-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24