السفير أماني زار الرئيس لحود

Advertisement

زار سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى أماني، الرئيس اميل لحود.وكتب عبر منصة "اكس": "لا يمكن ان تمر ذكرى حرب تموز دون استحضار الدور الهام الذي قام به ابطال هذه الحرب. اليوم اتيحت لي فرصة ثمينة كي اقابل احد كبار من خاضوا هذه المواجهة من موقعهم الرسمي في رئاسة الجمهورية، بدفاعهم عن الأرض و الشرف و الكرامة و تكريسهم لمعادلة الجيش و الشعب و المقاومة".