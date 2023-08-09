Advertisement

لبنان

السفير أماني زار الرئيس لحود

Lebanon 24
09-08-2023 | 09:56
A-
A+
Doc-P-1096010-638271970790419042.png
Doc-P-1096010-638271970790419042.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زار سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى أماني، الرئيس اميل لحود.

وكتب عبر منصة "اكس": "لا يمكن ان تمر ذكرى حرب تموز دون استحضار الدور الهام الذي قام به ابطال هذه الحرب. اليوم اتيحت لي فرصة ثمينة كي اقابل احد كبار من خاضوا هذه المواجهة من موقعهم الرسمي في رئاسة الجمهورية، بدفاعهم عن الأرض و الشرف و الكرامة و تكريسهم لمعادلة الجيش و الشعب و المقاومة".
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:36 | 2023-08-09
12:01 | 2023-08-09
12:00 | 2023-08-09
11:56 | 2023-08-09
11:49 | 2023-08-09
11:31 | 2023-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24