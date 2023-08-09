الحاج حسن بحث مع وفد الهيئات الإقتصادية في سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص

التقى وزير الزراعة عباس الحاج حسن في مكتبه، وفد الهيئات الإقتصادية ضم: رئيس نقابة مربي الدواجن وليم بطرس، رئيس مجلس ادارة جمعية التجارة العادلة سمير عبدالملك ، مدير الجمعية فيليب عضيمي، رئيس لجنة الزراعة في اتحاد الغرفرفلة دبانة ، منسق لجنة الزراعة في الإتحاد ايلي مسعود وصاحب مصنع نجار و Bytes كارل نجار.

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وجرى خلال الإجتماع وفق ما افاد المكتب الاعلامي لوزير الزراعة، البحث في سبل "التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير القدرات، وتوفير الدعم المطلوب لفريق عمل وزارة الزراعة من أجل إعداد الملفات والفحوص المخبرية كافة التي يفرضها الإتحاد الأوروبي، لا سيما من منشأ حيواني للسماح للمنتجات اللبنانية بدخول أراضيه.