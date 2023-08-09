بو عاصي: هل ستتجرأ القوى الأمنية على كشف قتلة الياس الحصروني؟

قال عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي في منشور له عبر منصة "أكس": "نهشت الكلاب المسعورة جسد رفيقنا الياس الحصروني. وتبقى الكلاب كلاباً والأسود أسودا. هل سوف تتجرأ القوى الأمنية مرة على كشف الفاعل المجهول المعلوم؟".

Advertisement