Advertisement

لبنان

بو عاصي: هل ستتجرأ القوى الأمنية على كشف قتلة الياس الحصروني؟

Lebanon 24
09-08-2023 | 11:18
A-
A+
Doc-P-1096042-638272021901434776.jpg
Doc-P-1096042-638272021901434776.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي في منشور له عبر منصة "أكس": "نهشت الكلاب المسعورة جسد رفيقنا الياس الحصروني. وتبقى الكلاب كلاباً والأسود أسودا. هل سوف تتجرأ القوى الأمنية مرة على كشف الفاعل المجهول المعلوم؟".
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع: الرئيس نبيه بري هو الذي يُعطل مجلس النواب الذي يتوجب عليه إنتخاب رئيسٍ للجمهوريّة
lebanon 24
09/08/2023 19:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تنازل القوات اللبنانية مستحيل؟
lebanon 24
09/08/2023 19:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
خيارات "القوات اللبنانية".. قيادة المعارضة او التسوية المربحة
lebanon 24
09/08/2023 19:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لو دريان إلى معراب للقاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
lebanon 24
09/08/2023 19:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24

بيار أبي عاصي

لبنان

القوات اللبنانية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:36 | 2023-08-09
12:01 | 2023-08-09
12:00 | 2023-08-09
11:56 | 2023-08-09
11:49 | 2023-08-09
11:31 | 2023-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24