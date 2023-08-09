Advertisement

لبنان

ملياراتٌ دخلت لبنان قبل عام واحد.. تقريرٌ يكشف مصدرها

Lebanon 24
09-08-2023 | 11:31
A-
A+
Doc-P-1096048-638272031539525652.jpg
Doc-P-1096048-638272031539525652.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت بياناتٌ جديدة صادرة عن مصرف لبنان أنّ تحويلات المغتربين إلى لبنان بلغت 6.4 مليار دولار أميركيّ في العام 2022، ما يُشكل ارتفاعاً بنسبة 1.3% من 6.35 مليار دولار في العام 2021. 
Advertisement

في المقابل، بلغت تحويلات المغتربين الخارجة من لبنان 1.7 مليار دولار أميركيّ في العام 2022، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 9.7% من 1.9 مليار دولار أميركي في العام 2021. (MTV)
 

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:36 | 2023-08-09
12:01 | 2023-08-09
12:00 | 2023-08-09
11:56 | 2023-08-09
11:49 | 2023-08-09
11:18 | 2023-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24