ملياراتٌ دخلت لبنان قبل عام واحد.. تقريرٌ يكشف مصدرها

كشفت بياناتٌ جديدة صادرة عن مصرف لبنان أنّ تحويلات المغتربين إلى لبنان بلغت 6.4 مليار دولار أميركيّ في العام 2022، ما يُشكل ارتفاعاً بنسبة 1.3% من 6.35 مليار دولار في العام 2021.

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