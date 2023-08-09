خطة تقدم تأميناً صحياً لهؤلاء في لبنان.. خبرٌ يكشف التفاصيل

عُقد مؤخراً إجتماعٌ تنسيقي بين شركة "Comin" للتأمين ورئيس مجلس إدارة الصندوق التعاوني لمخاتير لبنان إبراهيم يونان حنا، وذلك بهدف مناقشة خطّة وطنية لتأمين المخاتير صحياً في ظلّ المرحلة الإقتصادية الحرجة التي يمرّ بها لبنان.

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وخلال الإجتماع، أبدى حنّا رغبتهُ بالتعاون مع الاستراتيجية التأمينية التي كان الاتحاد يبحث عن مثيل لها منذ سنوات.

ووفقاً للمداولات التي شهدها الإجتماع، فإنّ كل مختارٍ سيقومُ باختيار الخطة الصحية التي تناسبه وفق تسهيلات بالدفع تلائم الأوضاع الحالية ويمكن أن يستفيد منها أفراد العائلة والأصدقاء.

من جهته، اعتبرَ مدير عام ورئيس مجلس إدارة "Comin" للتأمين السيد روجيه زكّار أن المخاتير هم الأقرب إلى الناس، وأضاف: "نحن فخورون بالتعاون اليوم مع مخاتير لبنان، كما تعاونّا في السابق مع شرائح أخرى من المجتمع اللبناني، ونعتبر أن هذا الاتفاق سيتيح لنا فرصة كبيرة بالوصول إلى كل الناس في كل المناطق اللبنانية. فمن حق اللبناني أن يحصل على أفضل خدمة للتأمين الصحي بأفضل الأسعار ووفق ميزانيات تناسب كل الفئات".