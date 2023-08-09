إنتشار أمنيّ كثيف في الكحالة.. شاحنة تثير بلبلة فما علاقة "حزب الله"؟

أفادت غرفة التحكم المروري عن إنقلاب بيك آب عند منعطفات الكحالة باتجاه عاليه واقتصرت الاضرار على الماديات.



بدورها، ذكرت قناة الـ"MTV" أن مكان الحادث شهد انتشاراً أمنياً كثيفاً، علماً أن الحادث تسبب بازدحامٍ مروري.

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في غضون ذلك، أفادت المعلومات عن حصول توترٍ بين أهالي الكحالة وعناصر أمنية قيلَ إنَّها تابعة لـ"حزب الله"، في وقتٍ بادر خلالهُ عددٌ من الشبان إلى إقفال الطريق في المنطقة بعدما أشيع نبأ عن أن الشاحنة التي انقلبت تحمُل أسلحة وذخائر عائدة للحزب.

وعلى الأثر، توجّهت وحداتٌ من الجيش إلى منطقة "كوع الكحالة" لحلّ الإشكال، فيما لم يتم حتى الآن التثبت من صحة المعلومات المنتشرة بشأن محتويات الشاحنة.