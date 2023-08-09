Advertisement

لبنان

إنتشار أمنيّ كثيف في الكحالة.. ما الذي يجري هناك؟

Lebanon 24
09-08-2023 | 11:49
A-
A+
Doc-P-1096054-638272045491574204.jpg
Doc-P-1096054-638272045491574204.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت غرفة التحكم المروري عن إنقلاب بيك آب عند منعطفات الكحالة باتجاه عاليه واقتصرت الاضرار على الماديات.
 
بدورها، ذكرت قناة الـ"MTV" أن مكان الحادث شهد انتشاراً أمنياً كثيفاً، علماً أن الحادث تسبب بازدحامٍ مروري.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
إنقلاب بيك آب عند منعطفات الكحالة باتجاه عاليه والاضرار مادية (التحكم المروري)
lebanon 24
09/08/2023 19:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروّع... "بيك اب" اصطدم بسيارة تقودها سيّدة
lebanon 24
09/08/2023 19:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة امرأة في حادث سير بين سيارة و"بيك اب"
lebanon 24
09/08/2023 19:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تصادم بين مركبتين على طريق عام الجمهور باتجاه الكحالة والأضرار مادية (التحكم المروري)
lebanon 24
09/08/2023 19:46:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الكحالة

بيك اب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2023-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2023-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:36 | 2023-08-09
12:01 | 2023-08-09
12:00 | 2023-08-09
11:56 | 2023-08-09
11:31 | 2023-08-09
11:18 | 2023-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24