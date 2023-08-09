إنتشار أمنيّ كثيف في الكحالة.. ما الذي يجري هناك؟



أفادت غرفة التحكم المروري عن إنقلاب بيك آب عند منعطفات الكحالة باتجاه عاليه واقتصرت الاضرار على الماديات.

بدورها، ذكرت قناة الـ"MTV" أن مكان الحادث شهد انتشاراً أمنياً كثيفاً، علماً أن الحادث تسبب بازدحامٍ مروري.