إرساء نواة لتجمع قدامى مدرسة القديس يوسف عينطورة

برعاية راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول مروان تابت وبدعوة من رئيس مدرسة القديس يوسف عينطورة الأب عبدو عيد الذي يقوم بزيارة كندا، حضر عدد من قدامى مدرسة القديس يوسف عينطورة قداساً إلهياً يوم الأحد 6 آب 2023 في كاتدرائية مار مارون في مونتريال.

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وبعد الإنجيل، تحدّث الأب الرئيس عبدو عيد عن زيارته الى كندا داعياً قدامى المدرسة ومحبيها الى تشكيل نواة لإنشاء تجمع يربط في ما بينهم أولا ومن ثم يربطهم ببقية التجمعات في مدن الاغتراب في فرنسا والولايات المتحدة ليصبحوا عضداً في ما بينهم ويعملوا على تحقيق المشاريع التي يرونها ضرورية في ظل تفاقم الازمة الاقتصادية.

وللإشارة، فإنّ المدرسة كادت تُقفل أبوابها لولا التدخل الإلهي وإصرار الأب الرئيس عيد على الاستمرار في تأدية واجباتها التربوية والتعليمية والوطنية.

وفي نهاية القداس، ألقى المطران تابت الذي كان على مدى سنوات أميناً عاماً للمدارس الكاثوليكية في لبنان كلمة نوّه فيها بتاريخ مدرسة القديس يوسف عينطورة، لافتاً إلى أنها المدرسة الأولى ليس في لبنان وحسب، بل في الشرق الأوسط وقد تم إنشاؤها في العام 1834 على يد الأباء اللعازريين بعد ان أسسها اليسوعيون وكانت تعرف بإرسالية القديس يوسف عينطورة.

وخلال كلمته، شدد المطران تابت أيضاً على وجوب تكاتف الجميع وليس فقط القدامى في مؤازرة الصرح التربوي العريق.

وبعد القداس، نزل القدامى الحاضرون الى الصالة حيث شكر الاب الرئيس عبدو عيد الحضور وتكلم شارحاً الوضع الحالي للمدرسة والمعلمين والطلاب وطارحاً مشروع نواة لتجمع القدامى.

وقد لقيَ المشروع استحساناً كبيراً وتقرر بالفعل أن يعمل الجميع لتحقيقه، وقد تمّ الإتفاق على أن يُباشر السيد نزيه الشمالي العمل لخلق تلك النواة.

وفي الختام، شكر الأب الرئيس سيادة المطران تابت على مؤازرته واستضافته في الكاتدرائية، متمنياً للقدامى النجاح في مشروعهم.