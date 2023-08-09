معلومة تكشف مكان فضل شاكر الآن.. هل خرج من عين الحلوة؟

كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ الفنان فضل شاكر يتحصّنُ حالياً داخل حيّ المنشية في مخيم عين الحلوة، وقد بقيَ هناك طيلة فترة الإشتباكات التي شهدها المخيم خلال الأيام القليلة الماضية.

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