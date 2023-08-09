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لبنان

معلومة تكشف مكان فضل شاكر الآن.. هل خرج من عين الحلوة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-08-2023 | 12:36
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كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ الفنان فضل شاكر يتحصّنُ حالياً داخل حيّ المنشية في مخيم عين الحلوة، وقد بقيَ هناك طيلة فترة الإشتباكات التي شهدها المخيم خلال الأيام القليلة الماضية.
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وأشارت المعلومات إلى أنَّ شاكر يخضعُ حالياً لحماية جماعة "الشباب المُسلم" وتحديداً في منطقة تابعة أمنياً لأحد المشايخ البارزين في عين الحلوة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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