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لبنان

"مسؤولٌ عسكري إيراني كبير يزور بيروت".. ما حقيقة هذا الخبر؟

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-08-2023 | 12:59
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ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، الأربعاء، في تقرير جديد لها ترجمهُ "لبنان24"، أنّ قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني وصل إلى بيروت للقاء الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله.
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ويأتي خبر الصحيفة الإسرائيليّة بشأن قاآني نقلاً عن قناة "العربية - الحدث" التي تحدّثت عن أنباء تفيدُ بوصول قائد فيلق القدس إلى بيروت من دون ذكر المزيد من التفاصيل. إلا أن "إسرائيل هيوم" ذكرت في الوقت نفسه أنّ قاآني زار قبل أسبوعٍ فقط سوريا وتفقد خطوط الجبهات الأمامية، مشيرة إلى أنه لم يجر تحديد ما إذا كان المسؤول الإيراني قد وصل إلى نقاطٍ عند مرتفعات الجولان السوريّ المُحتل. 
 
بدورها، نقلت قناة "الجديد" عن مصادر مطلعة على مواقف "حزب الله" نفيها أن يكون قاآني قد وصل إلى بيروت مؤخراً. 
 
 
 
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

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