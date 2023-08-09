Advertisement

لبنان

آخر المعلومات عن توتر الكحالة.. إطلاق نار وفيديوهات ترصد ما جرى بسبب "شاحنة"

Lebanon 24
09-08-2023 | 13:32
A-
A+
Doc-P-1096076-638272101614315475.jpg
Doc-P-1096076-638272101614315475.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يُسيطر التوتر في هذه الأثناء على منطقة الكحالة عقب حادثة إنقلاب شاحنة قيل أنها تابعة لـ"حزب الله" ومحملة بأسلحة من دون وجود أي تأكيداتٍ حتى الآن بهذا الشأن.
 
وأشارت المعلومات إلى أنَّ المنطقة شهدت إطلاق رصاصٍ كثيف هدفه تفريق المتجمهرين حول الشاحنة، ما أدى إلى مقتل شخص من الكحالة يُدعى فادي بجّاني.
 
كذلك، تقولُ المصادر إنَّ هناك عناصر مدنية انتشرت في محيط الشاحنة لحظة انقلابها، وقد بادرت إلى إطلاق النار منعاً لاقتراب المواطنين إليها.

وحتى الآن، لم تُعرف هوية هذه العناصر التي كانت مُدجّجة بأسلحة رشاشة تم استخدامها علناً أمام المواطنين في المنطقة. 
 
وحالياً، فإنّ الجيش يضرب طوقاً أمنياً في المكان وتحديداً في نطاق الشاحنة، في حين أن أجراس الكنائس تُقرع بكثافة في الكحالة تزامناً مع التوتر القائم. 
 
بدورها، نقلت قناة الـ"MTV" عن مواطنين في المنطقة أن الطريق عند "كوع الكحالة" ستبقى مقطوعة ولن يتمّ فتحها بعد الحادثة التي حصلت.
 
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:55 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:32 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2023-08-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:57 | 2023-08-09
16:37 | 2023-08-09
17:51 | 2023-08-09
17:31 | 2023-08-09
17:15 | 2023-08-09
17:07 | 2023-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24