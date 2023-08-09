آخر المعلومات عن توتر الكحالة.. إطلاق نار وفيديوهات ترصد ما جرى بسبب "شاحنة"

يُسيطر التوتر في هذه الأثناء على منطقة الكحالة عقب حادثة إنقلاب شاحنة قيل أنها تابعة لـ"حزب الله" ومحملة بأسلحة من دون وجود أي تأكيداتٍ حتى الآن بهذا الشأن.

وأشارت المعلومات إلى أنَّ المنطقة شهدت إطلاق رصاصٍ كثيف هدفه تفريق المتجمهرين حول الشاحنة، ما أدى إلى مقتل شخص من الكحالة يُدعى فادي بجّاني.

كذلك، تقولُ المصادر إنَّ هناك عناصر مدنية انتشرت في محيط الشاحنة لحظة انقلابها، وقد بادرت إلى إطلاق النار منعاً لاقتراب المواطنين إليها.



وحتى الآن، لم تُعرف هوية هذه العناصر التي كانت مُدجّجة بأسلحة رشاشة تم استخدامها علناً أمام المواطنين في المنطقة.

وحالياً، فإنّ الجيش يضرب طوقاً أمنياً في المكان وتحديداً في نطاق الشاحنة، في حين أن أجراس الكنائس تُقرع بكثافة في الكحالة تزامناً مع التوتر القائم.

بدورها، نقلت قناة الـ"MTV" عن مواطنين في المنطقة أن الطريق عند "كوع الكحالة" ستبقى مقطوعة ولن يتمّ فتحها بعد الحادثة التي حصلت.