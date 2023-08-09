فيديو جديد للمسلحين في الكحالة.. شاهدوا لحظة إطلاق النار!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يُظهرعناصر مدنية مُدجّجة بالسلاح انتشرت في محيط الشاحنة التي انقلبت هناك، مساء اليوم الأربعاء.

وبحسب الفيديو، فقد تبيّن أن تلك العناصر أطلقت النار بكثافة في المنطقة بُعيد إنقلاب الشاحنة، في وقتٍ لم تُعرف فيه بعد هوية هؤلاء الأشخاص.

وإزاء ما حصل، فإن التوتر سيطر على الكحالة خصوصاً بعدما قيل أن الشاحنة تابعة لـ"حزب الله" ومحملة بأسلحة لصالحه وسط عدم وجود أي تأكيداتٍ حتى الآن بهذا الشأن.



وأشارت المعلومات إلى أنَّ إطلاق النار الذي حصل أدى إلى مقتل شخصٍ من الكحالة يُدعى فادي بجّاني وهو بحالةٍ خطيرة.

وحالياً، فإنّ الجيش يضرب طوقاً أمنياً في المكان وتحديداً في نطاق الشاحنة، في حين أن أجراس الكنائس تُقرع بكثافة في الكحالة تزامناً مع التوتر القائم.



بدورها، نقلت قناة الـ"MTV" عن مواطنين في المنطقة أن الطريق عند "كوع الكحالة" ستبقى مقطوعة ولن يتمّ فتحها بعد الحادثة التي حصلت.