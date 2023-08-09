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لبنان

جريحٌ من "الحزب" بحالة خطيرة.. مصادر تكشف الجهة المسؤولة عن "شاحنة الكحالة"

Lebanon 24
09-08-2023 | 14:14
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ذكرت قناة "الجديد" نقلاً عن مصادر  مُقرّبة من "حزب الله" قولها إنّ الشاحنة التي انقلبت في الكحّالة عائدة للحزب، وأضافت: "لا نعرف ما بداخل تلك الشاحنة وتركنا الأمر للجيش للسّيطرة على الوضع".
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كذلك، فقد كشفت "الجديد" أن أحد عناصر الحزب أصيبَ بجروحٍ خطيرة في حادثة الشاحنة، موضحة أنّ الجيش سيُقيمُ حواجزَ إضافيّة للسيطرة على الوضع في الكحالة ورفع حمولة الشّاحنة.

بدورها، ذكرت معلومات "لبنان24" أن إتصالات تُجرى على أعلى المستويات بين الأجهزة الأمنيّة لتطويق الوضع في الكحالة وذلك بالتنسيق مع مختلف الأحزاب.
 
تفاصيل أكثر عن الحادثة:
 
آخر المعلومات عن توتر الكحالة.. إطلاق نار وفيديوهات ترصد ما جرى بسبب "شاحنة" (للإطلاع على الخبر.. إضغط هنا)
 
فيديو جديد للمسلحين في الكحالة.. شاهدوا لحظة إطلاق النار! (للإطلاع على الخبر.. إضغط هنا)
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