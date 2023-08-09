بالإسم والصورة.. من هو الشخص الذي نعاه "حزب الله" إثر حادثة الكحالة؟

علِم "لبنان24" أنّ الشاب الذي نعاه "حزب الله" في بيانه إثر حادثة شاحنة الكحالة، اليوم الأربعاء، يُدعى أحمد علي قصّاص الملقّب بـ"الحاج محمد علي".

وكان "حزب الله" أصدر بياناً أعلن فيه أن الشاحنة التي انقلبت في المنطقة عائدة له، وقال: "أثناء قدوم شاحنة لحزب الله من البقاع الى بيروت، انقبلت في منطقة الكحالة، وفي ‏ما كان الأخوة المعنيون بإيصالها يقومون بإجراء الاتصالات لطلب المساعدة ‏ورفعها من الطريق لمتابعة سيرها الى مقصدها، تجمع عدد من المسلحين من ‏المليشيات الموجودة في المنطقة، وقاموا بالاعتداء على أفراد الشاحنة في محاولة ‏للسيطرة عليها، حيث قاموا برمي الحجارة اولا ثم باطلاق النار مما اسفر عن ‏إصابة أحد الاخوة المولجين بحماية الشاحنة وتم نقله بحال الخطر الى المستشفى ‏حيث استشهد لاحقاً. وقد حصل تبادل لاطلاق النار مع المسلحين المعتدين، في ‏هذه الاثناء تدخلت قوة من الجيش اللبناني ومنعت هؤلاء المسلحين من الاقتراب ‏من الشاحنة أو السيطرة عليها. ولا تزال الاتصالات جارية حتى الآن لمعالجة الاشكال القائم".