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لبنان

جريحة جراء حادث سير على أوتوستراد العقيبة

Lebanon 24
09-08-2023 | 16:01
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نقل عناصر من الدفاع المدني جريحة الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل أصيبت جراء تعرضها لحادث سير وقع بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد العقيبة - كسروان.
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حادث

العقيبة

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