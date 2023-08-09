إطلاق نارٍ في بيروت.. هذا ما فعله مسلّحون في الكولا! (صورة)

أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت عن قيام مسلحين، مساء اليوم، بإطلاق النار باتجاه أحد محلات الصيرفة في منطقة الكولا.

وبحسب المعلومات، فإنّ أضرار الحادثة التي حصلت اقتصرت على الماديات ولا إصابات بالأرواح.