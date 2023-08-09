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لبنان

إطلاق نارٍ في بيروت.. هذا ما فعله مسلّحون في الكولا! (صورة)

Lebanon 24
09-08-2023 | 16:31
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أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت عن قيام مسلحين، مساء اليوم، بإطلاق النار باتجاه أحد محلات الصيرفة في منطقة الكولا.
 
وبحسب المعلومات، فإنّ أضرار الحادثة التي حصلت اقتصرت على الماديات ولا إصابات بالأرواح. 
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