حدثٌ جديد.. قنبلة تستهدفُ سفارة في بيروت (صورة)

أفادت المعلومات عن أن مجهولين ألقوا، مساء الأربعاء، قنبلة باتجاه السفارة السويدية في بيروت.

وبحسب المصادر، فإن العبوة التي تم إلقاؤها لم تنفجر وقد تولى فريقٌ من المتفجرات لدى قوى الأمن الداخلي الكشف عليها.