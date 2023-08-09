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لبنان

حدثٌ جديد.. قنبلة تستهدفُ سفارة في بيروت (صورة)

Lebanon 24
09-08-2023 | 17:07
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أفادت المعلومات عن أن مجهولين ألقوا، مساء الأربعاء، قنبلة باتجاه السفارة السويدية في بيروت.
 
وبحسب المصادر، فإن العبوة التي تم إلقاؤها لم تنفجر وقد تولى فريقٌ من المتفجرات لدى قوى الأمن الداخلي الكشف عليها. 
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