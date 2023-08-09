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لبنان
الـ"OTV" تتجاهل الكحّالة.. هذا ما فعلته!
Lebanon 24
09-08-2023
|
17:15
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وسط التوتر الكبير الذي يسودُ منطقة الكحالة عقب حادثة الشاحنة التي أسفرت عن مقتل شخصين، رُصدت قناة الـ"OTV" تعرض إعادة لبرنامج "نبض بيروت" في وقتٍ تنشغلُ خلاله مختلف القنوات اللبنانيّة الأخرى برصد الحدث البارز في الكحالة ومتابعة تفاصيله.
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