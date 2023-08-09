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لبنان

اجتماع بين ميقاتي والخليل ومنصوري ووعد بتقاضي القطاع العام رواتبه كالمعتاد

Lebanon 24
09-08-2023 | 22:29
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تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موضوع تأمين الرواتب لموظفي القطاع العام. فعقد اجتماعاً مع وزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري.
وردا على سؤال عما يقال عن دفع الرواتب للقطاع العام هذا الشهر بالليرة اللبنانية قال وزير المال: سنقوم بجهدنا ليتقاضى الموظفون رواتبهم كالمعتاد مثل السابق».
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وذكرت «اللواء» ان الاجتماع كان ايجابيا ومنتجاً لجهة  التوافق على التواصل الدائم والتعاون المشترك، وان تكون مصلحة الدولة هي الاساس. وجرى البحث بدقة في موضوع سبل تفعيل الجباية من قبل الدولة بما يكفل استقرار النقد وعدم المس بالاحتياطي الإلزامي وفقاً للقواعد والشروط التي سبقوحددها منصوري في مؤتمره الصحافي.
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