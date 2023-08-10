الأسد "يتدخل او لا يتدخل"؟

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كرر الرئيس السوري بشار الاسد في مقابلته التلفزيونية مساء امس ما كان يقوله في جلسات المغلقة من انه لن يتدخل في الاستحقاق الرئاسي اللبناني، على اعتبار ان سوريا تترك التفاصيل اللبنانية لحزب الله.لكن، وبحسب مصادر مطلعة فإن دمشق تتدخل في توحيد موقف بعض حلفائها، وتحديدا بعض النواب المقربين منها في اطار دعمها الواضح لرئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.وتؤكد المصادر "أن سوريا تلعب دورا مسانداً لخيار "حزب الله" الرئاسي وهذا بحد ذاته تدخل، وقد تكون لها تدخلات بأشكال مختلفة مثل تقديم ضمانات لبعض الاطراف في حال ساروا بالتسوية الرئاسية".وكان الرئيس الأسد قال في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية" امس أننا "لم نتدخل لحل الأزمة في لبنان ولا ندعم أي مرشح"، موضحًا أنه "لا يمكن لأي طرف خارجي المساعدة بحل الأزمة في لبنان إن لم يكن هناك إرادة للبنانيين بحل الأزمة، ولا بد من دفع اللبنانيين للمزيد من التوافق"، مؤكدًا "أننا نحاول بناء علاقات طيبة مع لبنان دون التدخل بهذه التفاصيل".