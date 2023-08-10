في هذه المنطقة... كميات من السجائر المهرّبة

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واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت بنتيجة عمليات دهم في الشرقية والدوير وعبا وجبشيت في محافظة النبطية كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب، بالإضافة إلى مصنع لتزوير المعسّل.وسُطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.