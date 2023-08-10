الأب خنيصر يُحذر.. هذا ما سيحصل بين 11 و16 آب (فيديو)

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حذر الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية وعلم المُناخ من ان موجة لاهبة وخانقة ستضرب لبنان وسوريا والاردن بين 11 و 16 آب الحالي، مشيرا إلى انها ستكون الاقسى لصيف 2023.ولفت إلى ان الحرارة بقاعا ستكون بين 39 و 42، ساحلا بين 34 و 36 ، وعلى الـ 1000 متر بين 34 و 35 والرطوبة ساحلا ستلامس 92%.