هذا هو السبب الاول لزحمة السير

لفت مصدر أمني متابع لعمل مفارز السير الى أن السبب الأول للازدحام الخانق في عدة نقاط حساسة في جبل لبنان، مثل مفرق بعبدات المتن السريع، طلعة يسوع الملك وصولاً الى جعيتا، أوتوستراد جونية، منطقة الكحالة-عاريا وغيرها من المناطق التي تشهد زحمة منذ شهرين حتى اليوم، هي "المحال الطاحشة" على الطريق العام من دون أي تراجع وفي طليعتها ظاهرة "ناولني" التي تتسبب بزحمة سير رهيبة بسبب التوقف الدائم للسيارات أمامها. ولفت المصدر الى أن جهات تعنى بملف السلامة المرورية ستقوم بدراسة شاملة لهذه المحال وترفع فيها تقريراً للمرجعيات المعنية من أجل إجراء المقتضى وإعادة النظر برخصها".

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