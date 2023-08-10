حملة "مدفوعة الثمن"

تبين ان الحملة اليومية التي يشنها رئيس تحرير "منتفخ" على مرجع رسمي، وتغليفها بادعاء الحفاظ على المقام وحقوق" الطائفة"، مردها ايعاز "مدفوع الثمن" من شخصية طامحة "لمنصب دستوري".







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