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لبنان

حملة "مدفوعة الثمن"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-08-2023 | 02:45
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تبين ان الحملة اليومية التي يشنها رئيس تحرير "منتفخ" على مرجع رسمي، وتغليفها بادعاء الحفاظ على المقام وحقوق" الطائفة"، مردها ايعاز "مدفوع الثمن" من شخصية طامحة "لمنصب دستوري".


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المصدر: لبنان 24
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