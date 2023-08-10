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لبنان

بيان من جمعية مصارف لبنان.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
10-08-2023 | 02:07
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عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً عرض في مطلعه نتائج لقائه نهار الثلثاء تاريخ 8/8/2023 بحاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري.

وقد أبدى المجلس ارتياحه الكامل تجاه العزم الذي وجده لدى الحاكم حول التزام مصرف لبنان بالتقيّد الكامل بالقوانين المرعية الإجراء، لا سيما لجهة موضوع إقراض الدولة اللبنانية أو لجهة عدم المسّ بالتوظيفات الإلزامية للمصارف لديه والتي تعود بالنتيجة للمودعين، مثلها مثل سائر ودائع المصارف في مصرف لبنان.
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كما رحّب المجلس بحرص الحاكم على الدفع قدماً باتجاه إقرار القوانين اللازمة لحلّ الأزمة المصرفية النظامية وفي طليعتها قانوني الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف.  

وأثنت جمعية مصارف لبنان على تطلعات الحاكم وأهدافه وتشدّ على يده وتضع نفسها بتصرفه بهدف التوصل إلى تحقيق الحلول العادلة والناجعة التي تخرج لبنان بأسرع وقت ممكن من الأزمة الخانقة التي يمرّ بها.


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