استقرار في درجات الحرارة... اليكم آخر توقعات الطقس

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل و في الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال، ويستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس صيفي معتدل الحرارة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها حتى يوم السبت، حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر .معدل شهر آب: معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر آب بين 25 و 33 درجة، وفي زحــلـة بين 18 و 35 درجة مئوية.-الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة مما يؤدي الى سوء الرؤية .الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل و في الداخل وارتفاعها بشكل طفيف على الجبال، ويستمر ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات المتوسطة ورؤية سيئة.السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على المرتفعات و في الداخل حيث تلامس ال 40 درجة، مع رطوبة مرتفعة تلامس ال %90 مما يؤدي الى زيادة الشعور بالحر، مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة، كما نحذر من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.الأحد: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة وارتفاع اضافي في درجات الحرارة حيث تلامس ال 41 درجة في الداخل مع بقاء خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية، ونسبة رطوبة مرتفعة يزيد معها الشعور بالحر.-الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة، فوق الجبال من 18 الى 26 درجة، في الداخل من 18 الى 38 درجة.-الرياح السطحية: غربية وجنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات في الفترة المسائية والصباحية بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 70 %.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس: 5,55-ساعة غروب الشمس: 19,29