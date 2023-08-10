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لبنان

قآني في بيروت.. وهذه ابرز اللقاءات على جدول أعماله

Lebanon 24
10-08-2023 | 02:19
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وصل الى بيروت اليوم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني، بعد اختتام زيارته لسوريا.
وبحسب المعلومات فانه من المتوقع أن يلتقي قآني الامين العام لحزب الله حسن نصر الله. (لبنان الحر) 
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إسماعيل قآني

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