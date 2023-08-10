إطلاق مهرجان طرابلس المسرحي الدولي بمشاركة عربية وأجنبية

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على الرغم من ان الموسم السياحي وصل الى منتصف الطريق، الا ان الاعلان لا يزال مستمراً عن المهرجانات، لا سيما تلك التي تجمع الثقافة والفن معاً. ولا شك ان عاصمة الشمال طرابلس، هي واحدة من ابرز المناطق اللبنانية التي يمكن ان تجمع هذين الأمرين معاً.وما كان اعلان "جمعية تيرو للفنون" و"مسرح إسطنبولي" عن إقامة الدورة الثانية من "مهرجان لبنان المسرحي الدولي" في الفترة الممتدة من 28 ولغاية 31 أب الجاري في "المسرح الوطنيّ اللّبنانيّ المجاني" في مدينة طرابلس، وتحت شعار "طرابلس عاصمة للثقافة العربية" الا خير دليل على هذا الأمر.هذا المهرجان الذي قررت لجنته ان تقدمه تحية الى روح الفنان خالد القاسمي ، يتضمن عروضاً مسرحية عربية وأجنبية منها “المركب” إخراج شرح البال عبد الهادي من ليبيا، و"ابصم بسم الله "اداء واخراج مصطفى الهلالي من العراق، و"السلطان" تأليف إخراج سالم المنصوري من قطر، و"رشة فن" اخراج امنى الغربي من تونس، و"بانتظار الطّيور" تأليف كارلوس بيسوا وإخراج آنا بالما وهيرلاندسون دوارتي من البرتغال، و"أمل في الحياة" أداء وإخراج زيلور الرّحمن جون من بنجلاديش وكندا، و"هو يجر أنا نجر" أداء محمّد أكيوض من المغرب، و"مسرح إعادة تمثيل" لفرقة تيرو للفنون من لبنان.وتتنافس العروض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان بحسب فئات جوائز أفضل ممثلة وأفضل ممثل وأفضل نص وأفضل سينوغرافيا وأفضل إخراج وأفضل عمل متكامل وجائزة لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور خليفة الهاجري من الكويت، والممثل صلاح الملا من قطر، وماجد العوفي من سلطنة عمان، والدكتورة حاكمة أبوعلي من لبنان .أما ضيف المهرجان فهو الفنان محمد المنصور من الكويت. كما وتقام على هامش المهرجان ورشة تدريبية للأطفال بعنوان "بناة القصّة" تدريب آنا بالما وآنا دياس من مسرح دا جراجيم من البرتغال، كما تقام ندوات تشارك فيها الدكتورة جنى الحسن والمخرج صلاح عطوي والممثل عمر ميقاتي.