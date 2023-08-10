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لبنان
تعمل في قناة الـ OTV.. هكذا علّقت ابنة الراحل فادي بجاني على حادثة الكحالة (صور)
Lebanon 24
10-08-2023
|
02:54
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بعد مقتل والدها إثر إطلاق النار الذي وقع أمس الأربعاء في الكحالة عقب انقلاب شاحنة تابعة لحزب الله في المنطقة، نشرت مديرة قسم الارشيف في قناة الـOTV جنيفير بجاني صورة تجمعها بوالدها فادي بجاني وعلقت عليها بالقول: "انت حبيب قلبي".
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حادثة
الكحالة
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