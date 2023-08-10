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لبنان
بري يلتقي رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني
Lebanon 24
10-08-2023
|
04:46
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يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة، رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني السيد وحيد جلال زادة والوفد المرافق ، في حضور السفير الايراني مجتبى اماني.
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