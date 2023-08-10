بري يلتقي رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني

يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة، رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني السيد وحيد جلال زادة والوفد المرافق ، في حضور السفير الايراني مجتبى اماني.

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