ملتقى التاثير المدني: حمى الله لبنان في المواجهة مع "الأحلاف الشيطانية"

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غرًد ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "العراضات الفولكلوريَّة خارج المؤسَّسات الدُّستوريَّة تأكيدٌ على الإنقِلاب على الدُّستور، وما يوازيها من استِعادَة منهجيَّة الجريمة المنظَّمة بكُلِّ مستوياتِها بحقَّ الشَّعب اللٌّبناني يثبتُ المواجهة القاسِية مع الأحلاف الشَّيطانيَّة. حمى الله لبنان"