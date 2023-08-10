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لبنان

فادي بجاني الى مثواه الاخير في هذا الموعد

Lebanon 24
10-08-2023 | 06:01
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أفادت معلومات خاصة لـ"لبنان 24" أنّ استقبال جثمان الشاب فادي بجاني الذي قضى في حادثة الكحالة بالامس سيكون غداً عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر امام  كنيسة مار انطونيوس في البلدة. اما مراسم التشييع فستكون عند الساعة الرابعة بعد الظهر.
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