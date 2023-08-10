القاضية اسكندر تتقدم "بمداعاة" الدولة بوجه القاضي أبو سمرا

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تقدمت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بمداعاة الدولة بوجه قاضي التحقيق الأول بالانابة شربل أبو سمرا في ملف التحقيق مع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة.وتبلغ القاضي ابوسمرا من محامية الدولة إفادة بذلك في جلسة اليوم التي كانت مقررة سابقا لاستجواب رجا سلامة وماريان الحويك ، وهي أرجئت بطبيعة الحال نتيجة المداعاة التي تقدمت بها القاضية اسكندر.