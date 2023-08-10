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لبنان

"حزب الله" يعلن موعد تشييع أحمد قصاص الذي قضى في حادثة الكحالة

Lebanon 24
10-08-2023 | 06:13
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يشيع "حزب الله" الشاب احمد علي قصاص الذي قضى في حادثة الكحالة، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس، في روضة الحوراء في الغبيري.
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الكحالة

لبنان

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