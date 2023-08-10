لجنة التربية اقرت اقتراح القانون المتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم ، برئاسة النائب حسن مراد وحضور مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب : اشرف بيضون، بلال حشيمي، اسعد درغام، سليم الصايغ، عدنان طرابلسي، طه ناجي، حليمة قعقور ، نجاة عون وغياث يزبك كما حضر الجلسة رئيس مجلس ادارة صندوق التعويضات الاستاذ عماد الاشقر، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة الاستاذ نعمة محفوظ، المحامي مروان دكاش، وذلك لمتابعة درس "اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية، المقدم من النائب علي حسن خليل".

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واقرت اللجنة اقتراح القانون كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية، بادخال بعض التعديلات.