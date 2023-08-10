بوحبيب بحث وزادة في العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب، رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني النائب وحيد جلال زادة، على رأس وفد ضم اعضاء اللجنة، في حضور سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية مجتبى أماني، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.

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