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لبنان

الخليل استقبل وفداً من موظفي وزارة المالية

Lebanon 24
10-08-2023 | 06:44
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استقبل وزير المالية يوسف الخليل، وفداً من موظفي وزارة المالية بحضور مدير المالية العام جورج معراوي، ضمّ الوفد عدد من مدراء الوحدات ورؤساء الدوائر، وقد عرض الوفد مطالب الموظفين التي تلّخصت بالنقاط التالية:
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1- التقديمات الاجتماعية من مساعدات مرضية ومنح التعليم عبر تعاونية موظفي الدولة.

2- إنشاء صندوق خاص لموظفي الوزارة.

3- تصحيح التعويضات العائلية الواردة بالمرسوم 10110 تاريخ 22/10/2013.

وقد طلب الوزير الخليل تشكيل لجنة مصغّرة للمتابعة مؤلفة من مدير الواردات لؤي الحاج شحادة وممثل الموظفين في وزارة المالية حسن وهبي ومستشاري الوزير بالتنسيق مع مدير المالية العام.
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