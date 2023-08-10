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لبنان

فرعية الاشغال اطلعت على المستجدات المتعلقة ببدء أعمال الاستكشاف في البلوك 9

Lebanon 24
10-08-2023 | 06:50
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عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة درس اقتراح القانون المتعلق بالاطار القانوني والتنظيمي لقطاع المرافىء والموانىء التجارية والمتخصصة، جلستها الاولى قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب اديب عبد المسيح وحضور النواب حسين حبشي، ابراهيم منيمنة وملحم خلف.
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بعد الجلسة، قالت اللجنة في بيان: "باشرت اللجنة الاطلاع على اقتراح القانون واسبابه الموجبة، واستمعت الى ممثل وزارة الاشغال العامة والنقل الى المبادىء الاساسية التي يقوم عليها اقتراح القانون، واطلعت من المدير العام لمرفأ بيروت على الهوية القانونية الحالية للمرفأ وآليات العمل التي يعتمدها، وتم الاتفاق على عقد جلسة لاحقة تخصص للاستماع الى عرض من المدير العام لمرفأ بيروت على وضعية المرفأ وطريقة عمله. وكذلك الى عرض من المدير العام للنقل البري حول الهوية القانونية الحالية لمرافىء طرابلس وصيدا وصور وكيفية عملها".
 
 
كما اطلعت اللجنة في جلسة أخرى من هيئة ادارة قطاع البترول، على المستجدات المتعلقة ببدء شركة "توتال" اعمال الاستكشاف في البلوك رقم 9،  فتبين ان الموعد المتوقع لوصول الحفارة هو 14 آب الحالي على ان يبدأ التنقيب بعد اسبوع من ذلك التاريخ .واستمعت اللجنة الى الخطوات المطلوبة من اجل مواكبة ومساندة الوزارات والادارات المعنية بأعمال التنقيب والاستكشاف".


وقال رئيس اللجنة النائب عبد المسيح بعد الجلسة: "عقدنا جلستين مهمتين جدا، خصصت الاولى لدرس اقتراح القانون للاطار القانوني الجديد لقطاع الموانىء في الدولة . هناك موانىء هي مؤسسات عامة، وهناك ادارات مثل مرفأ بيروت. هذا الاقتراح يهدف الى توحيد الهوية للمرافىء اللبنانية ولانشاء هيئة ناظمة للمرافىء عبر تحويلها الى شركات، وهذا بصلب الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص".

اضاف: "صار هناك شرح مفصل من ممثل وزير الاشغال وعرض من المدير العام لمرفأ بيروت، وجرت نقاشات مثمرة واتفقنا على عقد اجتماعات مكثفة للجنة الفرعية بشأن هذا الاقتراح".

وتابع: "كما عقدنا جلسة اخرى ، اي اللجنة الفرعية، لبحث موضوع النفط والغاز. وبالرغم من الصعوبات التي تواكب الادارات هناك جهوزية لاستقبال الباخرة التي ستصل الى لبنان للاستكشاف حول النفط، وفي منتصف تشرين الاول سنعرف اذا كان لدينا نفط ام لا. التقديرات تقول ان شاء الله سيكون هناك وستعقد اجتماعات للجنة الفرعية لنواكب الموضوع ".

واعلن انه تم التطرق الى امور تتعلق بالبيئة في هذا الموضوع لجهة حوادث بيئية لاسمح الله. واكدوا لنا ان الفرق المشتركة  على جهوزية تامة ، وكوزارة النقل هي مهتمة بهذا الامر وسنصدر توصيات الى الوزارات المعنية بهذا الخصوص، وسنتابع الامور التقنية والتشغيلية بالحفر".
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