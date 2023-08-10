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لبنان

بري يدعو إلى جلسة تشريعية في هذا الموعد

Lebanon 24
10-08-2023 | 07:16
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دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية عامة عند الساعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 17 اب 2023 ، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.
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