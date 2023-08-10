بري يدعو إلى جلسة تشريعية في هذا الموعد

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية عامة عند الساعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 17 اب 2023 ، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.

Advertisement