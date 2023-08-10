قراران لوزير المالية... هذه التفاصيل





القرار الأول:



" تمدد لغاية 31/08/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل".

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القرار الثاني:



"تمدد لغاية 31/08/2023 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها."



وذلك ومن أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم. أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارين يتعلقان بتمديد مهل زمنية وجاء فيهما:القرار الأول:" تمدد لغاية 31/08/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل".القرار الثاني:"تمدد لغاية 31/08/2023 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها."وذلك ومن أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.

وفي سياق آخر، اعلن المكتب الاعلامي لوزير المالية في بيان انه "عطفاً على المذكرة رقم 674/ص4 الصادرة عن مديرية الصرفيات والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق، يهم وزارة المالية تذكير كافة المراجعين وأصحاب العلاقة بحصر استقبال المراجعات والطلبات في مديرية الصرفيات من المعنيين جميعاً بمن فيهم الموظفون والمتعاقدون والأجراء أو أفراد عائلاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء فقط من كل أسبوع كي يتسنى للمديرية في باقي الأيام انجاز المعاملات والإجراءات المطلوبة لصرف النفقات بمواعيدها لاسيما الرواتب والمعاشات والمساعدات الاجتماعية والزيادات وتعويض النقل وغيرها من النفقات".