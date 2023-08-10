"الوفاء للمقاومة" دانت الإعتداء على شاحنة المقاومة وأفرادها: نتاج التحريض والتعبئة الغبية!

Advertisement

دانت كتلة "الوفاء للمقاومة" في بيان صدر عنها، "الظهور المليشياوي الذي شهدته منطقة الكحالة عقب انقلاب شاحنة للمقاومة والاعتداء على أفرادها في محاولة للاستيلاء عليها"، لافتةً الى أن "العبث باستقرار لبنان منذ 14 آب 2006 إلى يومنا هذا تعبير عن خيبة الدول والقوى التي رعت العدوان الصهيوني على لبنان عقب انتصار المقاومة".وأكدت الكتلة، أن "ما حصل هو نتاج التحريض والتعبئة الغبية والحاقدة التي تشكل مادة فتنوية يعمل على توظيفها المتورطون بمشاريع معادية للبنان"، مشددةً على "التزامها بمعادلة لبنان الذهبية رغم طمسها والاستخفاف بها لأنها المعادلة الوحيدة لتحقيق النصر وحماية لبنان وشعبه ومصالحه".وذكرت أن "هذا التوتير في الكحالة وما نجم عنه بعهدة التحقيقات الجارية لتأكيد الوقائع وكشف المتورطين والحاقدين وسوقهم للعدالة".